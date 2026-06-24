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Volley

VNL femminile, azzurre al lavoro a Cervia dal 26 giugno al 3 luglio

Franz Monaco
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Italia Volley Femminile
Italia Volley Femminile Orro-Egonu

La Nazionale femminile seniores prepara l’ultima week intercontinentale di Volleyball Nations League prima della partenza per Hong Kong. Velasco convoca il gruppo per una settimana di allenamenti.

VNL femminile, la Nazionale si raduna a Cervia

Entra nel vivo la preparazione della Nazionale femminile seniores in vista dell’ultima week intercontinentale di Volleyball Nations League.

Le azzurre guidate dal commissario tecnico Julio Velasco lavoreranno a Cervia da venerdì 26 giugno a venerdì 3 luglio, prima della partenza per Hong Kong, sede della Pool 8.

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Una settimana di lavoro prima di Hong Kong

Il collegiale rappresenta una tappa importante nel percorso di avvicinamento agli ultimi impegni della fase intercontinentale di VNL.

Velasco avrà a disposizione un gruppo ampio, con alcune atlete che raggiungeranno il raduno dal 29 giugno.

Le convocate dell’Italia femminile

Palleggiatrici
Carlotta Cambi
Chidera Blessing Eze
Alessia Orro, dal 29 giugno

Schiacciatrici
Gaia Giovannini
Stella Nervini
Loveth Omoruyi
Myriam Sylla, dal 29 giugno
Alessia Bolzonetti

Centrali
Anna Danesi
Denise Meli
Linda Nwakalor
Sarah Fahr

Opposti
Ekaterina Antropova
Paola Egonu, dal 29 giugno
Josephine Obossa

Liberi
Ilaria Spirito
Eleonora Fersino

Azzurre verso l’ultima week di VNL

Dopo la settimana di lavoro a Cervia, la Nazionale femminile volerà a Hong Kong per affrontare la Pool 8 della Volleyball Nations League.

Per l’Italia sarà l’ultimo blocco di partite della fase intercontinentale, con l’obiettivo di arrivare al nuovo appuntamento nelle migliori condizioni possibili.

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