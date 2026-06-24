VNL femminile, azzurre al lavoro a Cervia dal 26 giugno al 3 luglio

La Nazionale femminile seniores prepara l’ultima week intercontinentale di Volleyball Nations League prima della partenza per Hong Kong. Velasco convoca il gruppo per una settimana di allenamenti.
VNL femminile, la Nazionale si raduna a Cervia
Entra nel vivo la preparazione della Nazionale femminile seniores in vista dell’ultima week intercontinentale di Volleyball Nations League.
Le azzurre guidate dal commissario tecnico Julio Velasco lavoreranno a Cervia da venerdì 26 giugno a venerdì 3 luglio, prima della partenza per Hong Kong, sede della Pool 8.
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Una settimana di lavoro prima di Hong Kong
Il collegiale rappresenta una tappa importante nel percorso di avvicinamento agli ultimi impegni della fase intercontinentale di VNL.
Velasco avrà a disposizione un gruppo ampio, con alcune atlete che raggiungeranno il raduno dal 29 giugno.
Le convocate dell’Italia femminile
Palleggiatrici
Carlotta Cambi
Chidera Blessing Eze
Alessia Orro, dal 29 giugno
Schiacciatrici
Gaia Giovannini
Stella Nervini
Loveth Omoruyi
Myriam Sylla, dal 29 giugno
Alessia Bolzonetti
Centrali
Anna Danesi
Denise Meli
Linda Nwakalor
Sarah Fahr
Opposti
Ekaterina Antropova
Paola Egonu, dal 29 giugno
Josephine Obossa
Liberi
Ilaria Spirito
Eleonora Fersino
Azzurre verso l’ultima week di VNL
Dopo la settimana di lavoro a Cervia, la Nazionale femminile volerà a Hong Kong per affrontare la Pool 8 della Volleyball Nations League.
Per l’Italia sarà l’ultimo blocco di partite della fase intercontinentale, con l’obiettivo di arrivare al nuovo appuntamento nelle migliori condizioni possibili.