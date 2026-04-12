Perugia non lascia scampo a Piacenza: i Block Devils volano in finale scudetto

Perugia stacca il pass per la finale scudetto della SuperLega maschile superando Piacenza per 3-0 nella gara-3 della semifinale. Il successo, maturato con i parziali di 27-25, 25-21 e 25-15, consente agli umbri di chiudere la serie sul 3-0 dopo i due precedenti successi per 3-1.

Davanti al pubblico del PalaBarton, la squadra di Angelo Lorenzetti ha confermato tutta la propria superiorità, guadagnandosi così la possibilità di inseguire il terzo tricolore della sua storia dopo quelli conquistati nel 2018 e nel 2024.

Il primo set in salita, poi Perugia prende il controllo

La sfida è stata combattuta soprattutto nel primo parziale, quando Piacenza aveva provato a mettere pressione ai padroni di casa arrivando fino al 20-16. Perugia, però, ha saputo reagire con lucidità, annullando anche due set-joint sul 22-24 grazie a Semeniuk e Plotnytskyi, prima di chiudere il set con un muro di Russo e un ace dello tesso Semeniuk.

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Da quel momento in poi la partita ha cambiato volto. Nel secondo set i Block Devils hanno retto l’urto fino al 21-20, per poi allungare nel finale con le giocate decisive di Plotnytskyi e Solé. Il terzo parziale, invece, è stato a senso unico.

Giannelli orchestra, Perugia sogna un altro titolo

A trascinare Perugia è stata ancora una volta la regia di Simone Giannelli, capace di mandare in doppia cifra quattro compagni: Ben Tara (13 punti), Plotnytskyi (12 punti) Semeniuk (11 punti) e Solé (11 punti). Dall’altra parte, per Piacenza hanno provato a tenere in piedi il match Simon con 14 punti, Gutierrez con 11 e Bovolenta con 8.

Con questa qualificazione, oltre alla finale scudetto, Perugia si assicura anche la prossima Champions League e ora attende di conoscere l’avversaria tra Civitanova e Verona, con la Lube avanti 2-1 nella serie.