Domani alle 9.30 a Manila la Nazionale affronta i belgi in una sfida da dentro o fuori. Il CT invita a non pensare a rivincite ma a ripartire da zero, puntando su tecnica, lucidità e continuità per centrare la semifinale.

Cresce l’attesa per il quarto di finale dei Campionati del Mondo di volley che vedrà l’Italia affrontare il Belgio domani mattina (ore 9.30 italiane, diretta su Rai2, RaiPlay, Rainews.it, DAZN e VBTV). Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, reduci dal 3-2 incassato proprio contro i belgi nella fase a gironi, hanno svolto oggi l’ultima sessione di allenamento sui campi secondari di Manila.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il CT De Giorgi ha presentato così la sfida: «Non è una rivincita, ai quarti non conta il passato ma solo il presente. È una gara da dentro o fuori, dobbiamo concentrarci su noi stessi e ripartire da zero. Servono continuità, qualità tecnica e serenità».

Il tecnico ha messo in guardia sulla forza dell’avversario, ancora imbattuto: «Il Belgio è in grande forma, con giocatori come Reggers che sta disputando un torneo straordinario. Ma non è solo lui: hanno centrali di livello e un palleggiatore molto abile. Per affrontarli servirà un lavoro collettivo tra muro, difesa e lettura tattica».

Infine un monito: «La strategia è importante, ma senza precisione tecnica non basta. L’obiettivo è alzare il livello rispetto al girone e mantenere lucidità nei momenti decisivi».