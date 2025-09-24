Gli azzurri di De Giorgi dominano i quarti e aspettano la vincente di Polonia-Turchia. Show di Russo a muro, Bottolo in crescita costante.

La nazionale maschile di volley vola in semifinale ai Mondiali di Manila. Ai quarti, la squadra di Ferdinando De Giorgi travolge il Belgio con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-18), riscattando la sofferta gara della fase a gironi e mostrando tutto il suo valore.

Dominio azzurro fin dall’inizio

Il match si indirizza subito: dopo l’equilibrio iniziale (3-3), l’Italia prende il largo grazie a un servizio incisivo e a una difesa organizzata. Il primo set diventa una passerella: 9-4, 16-7, 19-9, con gli attaccanti belgi neutralizzati dal muro tricolore. A chiudere, un block vincente di Russo, simbolo della superiorità azzurra.

Secondo set senza storia

Il Belgio prova a mischiare le carte riportando in campo Rotty, ma gli azzurri non concedono respiro. Subito avanti 4-1, poi 10-7, l’Italia continua a spingere: 16-11, 21-14. Ancora Russo a muro mette il sigillo sul 2-0.

Bottolo e Russo trascinano nel terzo

Nel terzo parziale i belgi tentano l’ultima reazione, salendo 6-4. La risposta italiana è immediata: aggancio sul 7-7 e nuovo allungo con Russo protagonista a muro (13-10). Bottolo continua la sua crescita con colpi efficaci, fino alla pipe del 18-14. Ancora Russo domina a rete e firma il 23-16. Un errore di Deroo consegna il match point, prima dell’ace finale che chiude la partita.

Prossimi appuntamenti

Gli azzurri attendono ora di conoscere l’avversario della semifinale di sabato, che uscirà dalla sfida tra Polonia e Turchia. Domani si completano i quarti con Repubblica Ceca-Iran (ore 9:30) e USA-Bulgaria (ore 14). La finale è in programma domenica a Manila.

L’Italia conferma così il suo ruolo da protagonista: convinzione, compattezza e un muro-difesa che lascia pochissimi sbocchi agli avversari.