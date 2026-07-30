Sport in tv oggi giovedì 30 luglio: Italia-Stati Uniti e Mondiali di scherma, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Il quarto di finale della Nations League di volley tra Italia e Stati Uniti e le prove a squadre dei Mondiali di scherma guidano il programma sportivo di giovedì 30 luglio. Spazio anche agli Europei di mountain bike, al Tour de l’Ain, al Giro di Danimarca, al tennis e al basket giovanile. Su FCI Bike Live va in scena la giornata conclusiva dei Campionati Italiani di ciclismo su pista, mentre torna il palinsesto completo di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

La giornata sportiva di giovedì 30 luglio comincia nella notte italiana con le fasi decisive dei Mondiali di scherma. Il fioretto femminile e la sciabola maschile a squadre assegneranno le medaglie, con le fasi finali trasmesse in televisione e in streaming nel corso della mattinata.

Alle 9.00 riflettori puntati sull’Italia del volley, impegnata contro gli Stati Uniti nei quarti di finale della Nations League. Il programma comprende inoltre le finali Short Track degli Europei di mountain bike, due corse ciclistiche a tappe, golf, tennis e il quarto di finale degli Europei Under 18 di basket tra Italia e Turchia.

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Sport in tv oggi, giovedì 30 luglio

02.30 – SCHERMA (Mondiali) – Fioretto femminile a squadre, tabellone principale e fasi finali: diretta streaming su Fencing TV; dalle ore 09.00 diretta tv su Rai Sport HD e streaming su RaiPlay; dalle ore 09.15 anche su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

02.30 – SCHERMA (Mondiali) – Sciabola maschile a squadre, tabellone principale e fasi finali: diretta streaming su Fencing TV; dalle ore 09.00 diretta tv su Rai Sport HD e streaming su RaiPlay; dalle ore 09.15 anche su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

03.00 – TENNIS – ATP 250 Los Cabos, ottavi di finale del singolare e del doppio: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Darderi-Svrcina sarà il terzo match dalle ore 03.00 e non inizierà prima delle ore 06.00.

07.30 – GOLF FEMMINILE (LPGA Tour) – British Open, primo giro: diretta dalle ore 10.00 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.00 – VOLLEY (Nations League, quarti di finale) – Italia-Stati Uniti: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su DAZN e VBTV.

09.25 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH – Settima giornata, prima sessione: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

11.00 – MOUNTAIN BIKE (Europei) – Short Track, finale femminile Junior: diretta streaming sul sito ufficiale degli Europei.

11.45 – MOUNTAIN BIKE (Europei) – Short Track, finale maschile Junior: diretta streaming sul sito ufficiale degli Europei.

12.30 – CICLISMO – Tour de l’Ain, terza tappa: diretta dalle ore 14.30 su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.00 – GOLF (PGA Tour) – Rocket Classic, primo giro: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 21.00 anche su Eurosport 2 HD e DAZN.

13.30 – VOLLEY (Nations League, quarti di finale) – Polonia-Ucraina: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su DAZN e VBTV.

13.50 – CICLISMO – Giro di Danimarca, seconda tappa: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 15.45; dalle ore 16.00 anche su Eurosport 1 HD e DAZN.

16.00 – MOUNTAIN BIKE (Europei) – Short Track, finale femminile Under 23: diretta streaming sul sito ufficiale degli Europei.

16.45 – MOUNTAIN BIKE (Europei) – Short Track, finale maschile Under 23: diretta streaming sul sito ufficiale degli Europei.

17.00 – TENNIS – ATP 500 Washington, ottavi di finale del singolare e quarti di finale del doppio: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Bolelli/Vavassori-Behar/Chandrasekar sarà il terzo match dalle ore 17.00.

17.00 – TENNIS – WTA 500 Washington, ottavi di finale del singolare e quarti di finale del doppio: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX. Errani/Melichar-Martinez-Klepac/Ninomiya sarà il primo match alle ore 17.00.

17.30 – MOUNTAIN BIKE (Europei) – Short Track, finale femminile Elite: diretta streaming sul sito ufficiale degli Europei.

17.55 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH – Seconda sessione della giornata: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

18.00 – TENNIS – WTA 250 Memphis, ottavi di finale del singolare e quarti di finale del doppio: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.

18.00 – BASKET (Europei Under 18, quarti di finale) – Italia-Turchia: diretta streaming sul canale YouTube di FIBA Basketball.

18.15 – MOUNTAIN BIKE (Europei) – Short Track, finale maschile Elite: diretta streaming sul sito ufficiale degli Europei.

Nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio

03.00 – TENNIS – ATP 250 Los Cabos, quarti di finale del singolare e del doppio: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. L’eventuale incontro di Luciano Darderi sarà definito con la pubblicazione dell’ordine di gioco.

I Campionati Italiani di ciclismo su pista su FCI Bike Live

09.00 – FCI Bike Live – Quarta e ultima giornata dei Campionati Italiani di ciclismo su pista 2026, trasmessi dal Velodromo Francone di San Francesco al Campo sul canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Il palinsesto di giovedì 30 luglio propone scherma, ciclismo su pista, atletica, ginnastica, podcast, approfondimenti e contenuti dedicati a Milano Cortina. La programmazione completa è disponibile su Sportface TV attraverso Amazon Prime Video e Samsung TV. :contentReference[oaicite:1]{index=1} :contentReference[oaicite:2]{index=2}

00.04.41 – Old But Gold – Episodio 3

00.27.47 – Old But Gold – Episodio 4

00.52.35 – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di scherma – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 – Day 2

06.23.05 – Campionati Italiani individuali su pista Under 20 2026 – Day 1, sessione serale

08.37.06 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

08.52.44 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

09.02.45 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

09.13.20 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

09.40.23 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

09.56.24 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

10.13.10 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

10.36.30 – Old But Gold – Episodio 2

10.56.26 – Old But Gold – Episodio 3

11.19.32 – INSIDE – Vito Dell’Aquila | L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio

11.46.23 – INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi

12.12.13 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

12.33.39 – Challenge Assoluto, Italiani Assoluti su pista e marcia su strada 2026 – Atletica – Day 3, sessione pomeridiana

14.41.27 – Farfalle – New Generation

15.15.22 – GAMBA! – L’Italgam to Los Angeles – Serie completa

15.32.23 – Campionato Nazionale Assoluto di ginnastica artistica – All-Around femminile, gara 2

18.32.48 – Road to Milano Cortina 2026

19.02.28 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

20.05.58 – Casa Italia Milano Cortina 2026

20.22.13 – Giro della Valle d’Aosta 2026 – Quarta tappa Valtournenche-Cervinia