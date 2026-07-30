Mondiali Scherma, squadra di sciabola maschile eliminata ai quarti

I Mondiali di scherma regalano grandi emozioni: niente da fare per la sciabola maschile, che si ferma ai quarti

Si ferma ai quarti di finale il cammino della squadra azzurra di sciabola maschile ai Mondiali 2026 ad Hong Kong. Il Dream Team italiano, composto da Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini, è stato eliminato dalla Romania al termine di un assalto in cui gli azzurri sono stati costretti a rincorrere fin dalle prime battute, chiudendo la gara sul punteggio di 45-36.

Il percorso dell’Italia era iniziato nel migliore dei modi. Nel primo turno, i nostri sciabolatori avevano superato agilmente l’Australia con un netto 45-26. Agli ottavi di finale era arrivata una prova di forza contro la Germania, battuta per 45-36 grazie a un vantaggio gestito con grande maturità per quasi tutta la durata dell’incontro.

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Ai quarti, tuttavia, l’Italia ha trovato una Romania decisamente ostica e in grande giornata. Gli azzurri non sono mai riusciti a prendere il controllo del match, subendo i primi strappi decisivi da Vlad Covaliu e Razvan Ursachi, abili a imporsi rispettivamente su Bertini e Gallo.

Grande delusione per la sciabola maschile: Mondiale finito

Sul 20-14, i rumeni hanno amministrato il vantaggio con grande pazienza tattica, limitando ogni tentativo di rimonta italiana. A trascinare la Romania verso la semifinale è stato un Covaliu in versione extra lusso, capace di chiudere i conti sul 45-36.

Sfuma così oggi il sogno di una medaglia per la sciabola maschile. Tuttavia, le speranze azzurre restano vive grazie alle fiorettiste, che sono a un passo dalla finale.