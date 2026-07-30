Darderi si è ritirato a Los Cabos: il motivo e le conseguenze sul ranking

Luciano Darderi non riesce ad andare avanti all’Atp 250 di Los Cabos: il tennista azzurro è stato costretto al ritiro per un problema fisico

Brutta notizia per il tennis italiano: Luciano Darderi è costretto al ritiro prematuro durante gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos, in Messico.

Il numero 23 del ranking mondiale ha alzato bandiera bianca contro il ceco Dalibor Svrcina, numero 116 del mondo, dopo appena tre giochi di partita. Sul campo in cemento della località messicana, l’azzurro si trovava in netto svantaggio per tre a zero e ha deciso di recarsi a rete per stringere la mano all’avversario, chiudendo così anticipatamente la sua avventura nel torneo.

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Darderi era all’esordio nella competizione, avendo usufruito di un bye al primo turno, e scendeva in campo al rientro dopo la sconfitta in semifinale nell’ATP di Estoril contro il belga Alexander Blockx.

Darderi si è subito ritirato in Messico: niente top 20

Il giovane tennista ceco ha tenuto solidamente il proprio turno di battuta nel primo game, ha rimontato da quindici a quaranta nel secondo ed è riuscito a operare il break decisivo alla seconda occasione. Dopo la gestione del terzo gioco, è arrivata la dolorosa decisione del tennista italiano.

Il motivo del ritiro è un problema fisico non meglio specificato, sebbene siano state notate alcuni evidenti problemi al braccio destro del giocatore, tutte naturalmente da approfondire e valutare con molta calma nei prossimi giorni.

Per Svrcina prosegue il cammino verso i quarti di finale, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov, mentre per Darderi sfuma definitivamente la concreta e reale possibilità di rientrare nella top venti del ranking ATP mondiale assoluto.