AIG Women’s Open 2026, ultimo Major femminile su Sky e NOW: orari e programma

Dal 30 luglio al 2 agosto le migliori giocatrici del circuito internazionale si sfidano al Royal Lytham & St Annes. Riflettori puntati su Miyu Yamashita, Nelly Korda, Linn Grant e Charley Hull.

Il grande golf femminile torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con l’AIG Women’s Open 2026, quinto e ultimo Major della stagione. La cinquantesima edizione del torneo si disputerà da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto sui campi del Royal Lytham & St Annes, in Inghilterra.

Le migliori giocatrici del circuito internazionale si contenderanno uno dei titoli più prestigiosi dell’anno. Tra le protagoniste più attese figurano Miyu Yamashita e Nelly Korda, numero due del mondo.

Le protagoniste dell’AIG Women’s Open 2026

Oltre a Yamashita e Korda, grande attenzione sarà riservata alle principali stelle europee. Tra queste ci saranno Linn Grant e la beniamina del pubblico inglese Charley Hull.

Il torneo chiuderà il calendario stagionale dei Major femminili e sarà trasmesso integralmente nel corso delle quattro giornate di gara.

AIG Women’s Open 2026 in diretta su Sky e NOW

La cinquantesima edizione dell’AIG Women’s Open sarà visibile su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. La programmazione indicata comprende anche Sky Sport Uno.

La prima giornata inizierà giovedì 30 luglio alle ore 10. Venerdì 31 luglio la seconda giornata sarà trasmessa ancora a partire dalle 10.

Nel fine settimana la diretta comincerà alle ore 13: sabato 1° agosto per il terzo giro e domenica 2 agosto per la quarta e ultima giornata.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il programma completo dell’AIG Women’s Open

Giovedì 30 luglio, prima giornata: diretta dalle ore 10 con commento originale

Venerdì 31 luglio, seconda giornata: diretta dalle ore 10 con commento originale

Sabato 1° agosto, terza giornata: diretta dalle ore 13 con commento originale

Domenica 2 agosto, quarta giornata: diretta dalle ore 13 con commento originale

Gli approfondimenti sul torneo

L’AIG Women’s Open sarà seguito anche attraverso il sito SkySport.it, Sky Sport Insider, l’app Sky Sport e gli account social ufficiali di Sky Sport.

Quattro giornate di gara assegneranno quindi l’ultimo titolo Major femminile della stagione, con le stelle del golf mondiale pronte a contendersi il successo sul percorso del Royal Lytham & St Annes.