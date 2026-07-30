Calciomercato, la Juve spende 90 milioni in 24 ore: il prossimo colpo in Serie A

La Juve si muove all’improvviso e piazza due colpi di livello sul calciomercato: i bianconeri potrebbero chiudere un altro acquisto nei prossimi giorni

Gli investimenti pesanti in casa Juve arrivano sul più bello e quando ormai nessuno si aspettava che i bianconeri potessero mettere sul piatto certe cifre. Il primo affare che è arrivato a fumata bianca è una telenovela durata mesi: è fatta per Kolo Muani.

Il francese viene inseguito da un anno e mezzo, senza riuscire ad arrivare a un accordo con il PSG. Nonostante le esperienze negative in Ligue 1 e al Tottenham, la Vecchia Signora non ha mai mollato la presa, arrivando finalmente alla cifra di 45 milioni di euro bonus compresi.

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Allo stesso tempo, la dirigenza bianconera ha effettuato un colpo a sorpresa che potrebbe cambiare gli equilibri in Serie A. Arriva alla Juventus l’incubo dell’Italia ai playoff: Kerim Alajbegovic, un talento che può giocare da esterno offensivo e da trequartista, con grandi abilità nell’uno contro uno. L’operazione è in chiusura per una cifra complessiva sui 35-40 milioni.

La Juve punta un altro colpo: stavolta si guarda in Serie A

Le attenzioni della dirigenza della Juve sono rivolte anche in Serie A, con l’urgenza di portare a Torino il nuovo portiere titolare. Il nome giusto potrebbe essere quello di Zion Suzuki.

Il portiere del Parma ha una valutazione importante, ma la Vecchia Signora ha già fatto partire le trattative da qualche giorno con l’intento di arrivare a una conclusione positiva dell’affare. Vedremo se i bianconeri affonderanno o torneranno su Martinez.