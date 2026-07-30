Tabellone Washington: gli avversari di Musetti e Cocciaretto ai quarti

Musetti e Cocciaretto avranno due ostacoli per nulla semplici da superare a Washington: chi ci sarà contro di loro e i favoriti

Doppio impegno per il tennis italiano nella capitale statunitense, con ATP e WTA che regalano emozioni contrastanti. Nel torneo maschile ATP 500, Lorenzo Musetti approda ai quarti di finale e si prepara ad affrontare il temibile spagnolo Rafael Jodar.

Il toscano, al rientro dopo due mesi di stop per infortunio, ha superato il derby con Matteo Arnaldi e l’australiano Aleksandar Vukic in tre set. Ad attenderlo c’è il diciannovenne iberico, numero 24 del mondo, reduce dalle vittorie su Arthur Fils e Kei Nishikori.

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Un precedente illustre lega Jodar al nostro tennis: lo spagnolo fu infatti battuto da Luciano Darderi ai quarti degli Internazionali d’Italia e da Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid. Per Musetti, numero 15 del ranking, c’è la concreta possibilità di rientrare in top 10 in caso di vittoria finale.

Cocciaretto se la vedrà con Osaka ai quarti di finale a Washington

Sul fronte femminile WTA 500, giornata trionfale per Elisabetta Cocciaretto che elimina la testa di serie numero otto Emma Navarro con il punteggio di 6-3 4-6 6-3, dimostrando ancora una volta di essere la bestia nera dell’americana.

Tuttavia, il prossimo ostacolo si preannuncia durissimo: nei quarti la marchigiana troverà Naomi Osaka, in ottima forma e riposata dopo il ritiro di Ashlyn Krueger sul 6-3 3-1. Avanzano nel tabellone anche la filippina Alexandra Eala, che ha regolato Leylah Fernandez 6-2 7-6(1), e la russa Liudmila Samsonova, implacabile nel 6-2 6-2 alla cinese Xinyu Wang.