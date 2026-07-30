Mondiali Scherma, l’Italia domina con il fioretto donne: è finale per l’oro! Giappone surclassato

Le ragazze del fioretto stupiscono ancora una volta e dominano contro il Giappone in semifinale: vittoria clamorosa per qualità e potenza, ora medaglia sicura

A Hong Kong nella mattinata italiana si scrive la storia. Il programma delle semifinali ha subito un rallentamento, ma quando le Azzurre sono arrivate in pedana, non c’è stato alcuno spazio per il Giappone di bloccare le donne del fioretto, autrici di una prestazione maiuscola e di un oro che adesso è davvero vicino.

La partenza ha visto Cristino gestire senza accelerare troppo: la superiorità azzurra sembrava già importante, ma i numeri ancora non erano troppo importanti. Poi sono scese in pedana Favaretto e Ueno e da lì in poi l’Italia del fioretto ha solo preso il largo.

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Il secondo assalto si è concluso con il punteggio di 7-4 e il meglio doveva ancora arrivare. Martina Batini ha messo a segno un clamoroso parziale di 8-1, che ha portato l’Italia a un complessivo 15-5 di tutto rispetto.

L’Italia domina contro il Giappone e va in finale

Cambiano le Azzurre, ma il risultato no: dopo un ottimo parziale di Cristino, l’Italia va sul 25-8. A questo punto può iniziare la gestione e il controllo di Batini e compagne.

Alla fine del settimo assalto, il punteggio è di 30-10, un ampio margine da poter gestire. Al penultimo assalto, con Batini in pedana, si è 38-18 e sembra solo questione di tempo per le Azzurre, che agguantano senza problemi la finale. L’Italia batte il Giappone 45-19 con super Batini ed è in finale nel fioretto donne!