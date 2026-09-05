Andy Diaz conquista Bruxelles: 17.74 e terza Diamond League da italiano

Andy Diaz chiude in grande stile la stagione e conquista la finale di Diamond League nel salto triplo a Bruxelles. L’italo-cubano, campione europeo in carica, ha messo subito la gara sui binari giusti saltanto 17.74 metri al primo tentativo, misura sufficiente per battere ancora una volta Pedro Pichardo e portarsi a casa il prestigioso Diamond Trophy.

17.74 al primo salto: Pichardo resta dietro

Diaz ha indirizzato la finale fin dalla prima rotazione, trovando subito la misura decisiva con vento regolare di -0,6 m/s. Il portoghese Pedro Pichardo, principale rivale dell’azzurro, non è riuscito ad andare oltre 17.50, dovendo così arrendersi a un Diaz preciso e concreto nel momento più importante.

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Per l’azzurro si tratta della terza finale di Dimaond League vinta con la maglia italiana, la quarta complessiva in carriera. Un successo che conferma la sua straordinaria continuità ai massimi livelli internazionali.

Nove trofei italiani nel circuito, Diaz arriva a quota 10

Il trionfo di Bruxelles rappresenta anche la nona vittoria italiana nella storia della Dimaond League, una serie inaugurata da Gianmarco Tamberi nel 2020. Per Diaz, inoltre, quello in Belgio è il decimo successo di tappa nel circuito.

Numeri che raccontano quanto il triplista sia ormai uno dei punti di riferimento assoluti dell’atletica azzurra. Dopo il titolo europeo, Diaz aggiunge dunque un altro trofeo pesante alla sua stagione: Bruxelles certifica ancora una volta che, quando conta davvero, Andy sa farsi trovare pronto.