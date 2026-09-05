Vuelta 2026, colpo grosso di Brenner sulla Pandera: Mas allunga ancora su Roglic

Marco Brenner conquista la quattordicesima tappa della Vuelta a Espana 2026 e firma il successo più importante della sua carriera. Il tedesco della Tudor Pro Cycling Team, classe 2002, si impone sulla Sierra de la Pantera battendo Santiago Buitrago in una volata a due. Per Brenner è la prima vittoria in un Grande Giro, al termine di una giornata durissima e selettiva.

Fuga numerosa, poi Brenner resiste a Buitrago

La tappa si accende con una maxi-fuga composta da oltre quaranta corridori, tra cui nomi importanti come Joao Almeida, Pello Bilbao, Lorenz Fortunato, Filippo Zana e Mattias Skjelmose. Nel finale Kevin Vermaerke prova ad anticipare tutti in discesa, costruendo quasi un minuto di vantaggio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sulla salita conclusiva, però, Buitrago sembra avere la gamba giusta per fare la differenza. Brenner riesce invece a rientrare, resiste fino all’ultimo e poi supera il colombiano nello sprint rispetto, completando una prestazione di grande spessore.

Mas guadagna su Roglic: la classifica si muove

Battaglia importante anche tra gli uomini di classifica. Richard Carapaz prova ad attaccare per primo, ma viene ripreso. Successivamente Felix Gall aumenta il ritmo e fa selezione nel gruppo della maglia rossa. A tenere ruota dell’austriaco è soltanto Enric Mas, ancora una volta tra i più brillanti in salita.

Primoz Roglic e Carapaz cedono circa venti secondi, consentendo allo spagnolo di rafforza ulteriormente la propria leadership. Brenner si prende la tappa, ma la vera notizia in chiave generale è un’altra: Mas continua a guadagnare terreno e la Vuleta prende sempre più una direzione precisa.