Italia-Bulgaria, parte la Nations League: le azzurre pronte all’esordio in Brasile

Domani alle 21:30 italiane la Nazionale femminile debutta nella Volleyball Nations League 2026 contro la Bulgaria. Carlotta Cambi e Gaia Giovannini: “Ripartiamo con entusiasmo e voglia di dare tutto”.

L’attesa è finita. L’Italia femminile è pronta a fare il suo debutto nella Volleyball Nations League 2026. Domani, alle 21:30 italiane, le azzurre scenderanno in campo al PalaSport Nilson Nelson di Brasilia per affrontare la Bulgaria nel primo impegno ufficiale della nuova stagione.

La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e sulla piattaforma VBTV, con la squadra guidata dal commissario tecnico pronta a confermare le ottime indicazioni arrivate nei recenti appuntamenti di preparazione contro Francia, Serbia, Turchia e Polonia.

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Cambi: “I risultati del passato non devono essere un peso”

A presentare l’esordio nella competizione è stata il capitano Carlotta Cambi, che ha sottolineato l’importanza di affrontare il nuovo ciclo con entusiasmo e spirito di adattamento.

“La striscia vincente e i grandi risultati ottenuti negli ultimi due anni rappresentano certamente una grande responsabilità, ma questo non deve diventare un peso. Ripartiamo con un gruppo giovane e rinnovato con l’obiettivo di entrare in campo ogni giorno pronte a dare tutto e senza preconcetti legati a quanto fatto in passato”.

La palleggiatrice azzurra ha inoltre evidenziato il valore delle nuove convocazioni e la necessità di affrontare con la giusta mentalità le sfide della prima settimana.

“Il coach ha dato spazio a tante giovani atlete, offrendo loro un’esperienza importante sia dal punto di vista tecnico che umano. Affronteremo squadre di valore e dovremo mettere in campo la migliore pallavolo possibile”.

Giovannini: “C’è emozione, ma siamo pronte”

Anche Gaia Giovannini ha parlato della vigilia dell’esordio in Nations League.

“Personalmente non mi sento una giocatrice esperta, nonostante sia al mio terzo anno in maglia azzurra. L’obiettivo resta sempre lo stesso e c’è sempre un pizzico di emozione che fa parte di queste competizioni”.

La schiacciatrice ha poi ribadito il lavoro svolto dal gruppo nelle ultime settimane.

“Stiamo lavorando duramente in allenamento per arrivare pronte a queste partite. Sappiamo che ci sarà pressione, ma siamo consapevoli di dover dare il massimo contro ogni avversario”.

I precedenti tra Italia e Bulgaria

La sfida tra Italia e Bulgaria vanta una lunga tradizione internazionale.

Il bilancio complessivo parla di 50 incontri disputati, con 30 vittorie azzurre e 20 successi bulgari.

Le 14 azzurre convocate per Brasilia

Palleggiatrici

Carlotta Cambi (capitano)

Francesca Scola

Schiacciatrici

Stella Nervini

Loveth Omoruyi

Gaia Giovannini

Ekaterina Antropova

Centrali

Denise Meli

Yasmina Akrari

Linda Nwakalor

Linda Manfredini

Opposti

Merit Adigwe

Binto Diop

Liberi

Ilaria Spirito

Eleonora Fersino

Il calendario dell’Italia nella Pool di Brasilia

3 giugno

Italia-Bulgaria ore 21:30

6 giugno

Olanda-Italia ore 01:00

Italia-Turchia ore 20:30

7 giugno

Brasile-Italia ore 19:30

Orari italiani.

Dove vedere la Nations League 2026

Tutte le partite della Volleyball Nations League 2026 saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma VBTV. L’esordio tra Italia e Bulgaria sarà visibile anche su DAZN.