Serena Williams torna in campo a 44 anni: rientro ufficiale al Queen’s dopo quasi quattro stagioni

L’ex numero uno del mondo ha annunciato il ritorno alle competizioni. La statunitense giocherà il torneo WTA 500 del Queen’s in doppio grazie a una wild card. L’ultima apparizione risaliva agli US Open 2022.

Serena Williams è pronta a tornare in campo. Dopo mesi di indiscrezioni e segnali che lasciavano intuire un possibile rientro, è arrivata la conferma ufficiale: la leggenda del tennis mondiale tornerà a competere a quasi quattro anni dall’ultima partita disputata.

La statunitense, oggi 44enne, prenderà parte agli HSBC Championships, torneo WTA 500 in programma sull’erba del Queen’s Club di Londra dall’8 al 14 giugno.

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Il ritorno dopo gli US Open 2022

L’ultima apparizione ufficiale di Serena Williams risale agli US Open del 2022, torneo che aveva rappresentato il saluto al tennis professionistico dopo una carriera straordinaria.

Da allora il suo nome era rimasto spesso al centro delle speculazioni. Le voci si erano intensificate soprattutto dopo il suo inserimento, lo scorso novembre, nell’International Registered Testing Pool, il gruppo di atleti sottoposti ai controlli antidoping dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA).

Ora è arrivata la decisione definitiva di tornare a competere.

Wild card in doppio al Queen’s

Serena ripartirà dall’erba londinese del Queen’s, storico appuntamento di preparazione a Wimbledon.

L’ex numero uno del mondo ha ricevuto una wild card per il torneo di doppio e dovrebbe scendere in campo insieme alla canadese Victoria Mboko.

Una scelta che le consentirà di riprendere gradualmente il contatto con il circuito professionistico.

Una carriera da leggenda

La carriera di Serena Williams resta una delle più vincenti nella storia dello sport.

Nel suo palmarès figurano 73 titoli WTA in singolare, tra cui 23 tornei del Grande Slam, oltre a quattro medaglie d’oro olimpiche.

È inoltre l’unica tennista ad aver completato il Career Golden Slam sia in singolare sia in doppio e ha trascorso complessivamente 319 settimane al numero uno del ranking mondiale.

“L’erba mi ha regalato momenti speciali”

Nel comunicato diffuso dagli organizzatori, Serena Williams ha spiegato le ragioni della sua scelta.

“Il Queen’s Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo. L’erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a competere su uno dei palcoscenici più iconici di questo sport”.

L’entusiasmo del torneo

Grande soddisfazione anche da parte della direttrice del torneo Laura Robson.

“Serena Williams è una delle più grandi atlete che il mondo abbia mai visto e siamo felicissimi che abbia scelto di tornare al tennis proprio agli HSBC Championships. Il tennis femminile è tornato storicamente al Queen’s Club lo scorso anno e ora un’icona di questo sport torna in campo in una sede così prestigiosa: è qualcosa di estremamente entusiasmante sia per il torneo sia per i tifosi”.

Attesa per il nuovo capitolo

Il ritorno di Serena Williams rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione tennistica.

A quasi quattro anni dal ritiro, una delle più grandi campionesse di sempre è pronta a scrivere una nuova pagina della propria straordinaria carriera.