Volley, Trento-Perugia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming ritorno semifinale Champions League 2022

by Deborah Sartori

Matej Kaziyski (Trento) contro Perugia, Cev Champions League 2021/2022 volley - Foto Michele Benda

Tutto pronto per Itas Trentino-Sir Sicoma Monini Perugia, semifinale di ritorno della Cev Champions League 2021/2022 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzetti hanno vinto l’andata al tie-break ed ora vogliono completare l’opera davanti al proprio pubblico per conquistare la seconda finale consecutiva nella massima competizione continentale per club. I Block Devils di Grbic però non staranno a guardare e proveranno a ribaltare la situazione, eventualmente anche passando per il Golden Set. Si prospetta un’altra grande battaglia nel derby italiano: chi accederà in finale? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 7 aprile. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, ma anche in diretta tv su su Eurosport 2 (anche in streaming su Sky Go e Tim Vision) e Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale.