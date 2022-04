Volley, Trento-Perugia: chi accede in finale di Champions League 2022? Come funziona

by Deborah Sartori

Giannelli (Perugia) contro Trento, Champions League 2021/2022 volley - Foto Michele Benda/Cev

Trento e Perugia si sfidano in semifinale di CEV Champions League maschile 2021/2022 di volley: chi accede in finale? Nuovo derby italiano in Europa, con l’Itas Trentino che si è aggiudicata al tie-break l’andata in trasferta, ma la Sir Sicoma Monini Perugia ha ancora la possibilità di passare il turno. Cosa dice il regolamento e come funziona? Il format è quello delle gare di andata e di ritorno, con i punti assegnati secondo il consueto sistema. La vittoria in tre o quattro set (cioè con il punteggio di 3-0 o 3-1) vale tre punti, la vittoria al quinto set ne vale due, mentre la sconfitta al tie-break porta con sé un punto. Se invece si perde 3-0 o 3-1 non si conquistano punti. Passa il turno chi complessivamente, tra andata e ritorno, ha totalizzato più punti.

In caso di parità, si gioca il Golden Set subito dopo la partita di ritorno (in questo caso dunque sul campo di Trento). Si tratta sostanzialmente di un tie-break che funge da “bella”: passa il turno la squadra che arriva a 15 punti con almeno due di scarto (altrimenti si va ai vantaggi come consuetudine). I trentini di Lorenzetti dunque volerebbero in finale vincendo con qualsiasi risultato, mentre in caso di sconfitta saranno i set a fare la differenza. Qualora infatti Perugia vincesse 3-0 o 3-1 sarebbe lei ad andare in finale, mentre se vincesse al tie-break si dovrebbe giocare anche il Golden Set.

