Volley, Superlega 2021/2022: Modena sul velluto, 3-0 in casa di Padova

by Michele Muzzarelli

Esultanza Modena, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

La Leo Shoes PerkinElmer Modena chiude con una vittoria il girone di andata della Superlega 2021/2022, blindando anche il quarto posto che garantisce agli emiliani di giocare in casa il quarto di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Giani si sono imposti per 3-0 (25-22 25-21 25-18) in casa della Kioene Padova, con quest’ultima apparsa davvero troppo fallosa e mai in grado di fare partita pari. Per Modena ci sono i 14 punti a testa di Leal e Abdel-Aziz, oltre ad una solida prova difensiva.

La cronaca – Il primo break è di Modena, che sfrutta il servizio di Ngapeth salvo poi subire il controparziale di Padova. La partita fatica a prendere ritmo, con tanti errori al servizio da una parte e dall’altra: i padroni di casa sembrano poter allungare con Weber, ma un paio di errori pesanti di Loeppky riportano sotto Modena. Nel finale sale di colpi la squadra emiliana, con Nimir Abdel-Aziz che mette a terra il pallone del 25-22 con cui gli ospiti chiudono il primo set. Il secondo parziale si apre con il break di Modena, che sfrutta il servizio di Mazzone per portarsi subito avanti 8-3 e sale di colpi soprattutto a livello difensivo mentre invece Padova continua a sbagliare troppo soprattutto dai nove metri. Gli uomini di Cuttini provano a rientrare, ma i muri di Stankovic e Bruno pongono praticamente fine alle speranze di rimonta di Padova, poi ci pensa Mazzone a chiudere sul 25-21.

Anche in avvio di terzo set c’è l’allungo di Modena, che mura con Stankovic e si ritrova ancora avanti 8-3 con l’ace di Abdel-Aziz. Leal sale ancora in cattedra e gli uomini di Giani sembrano in pieno controllo sul 17-10 e vanno poi a chiudere sul 25-18 per una vittoria decisamente più comoda di quanto preventivato alla vigilia.