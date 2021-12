LIVE – Padova-Modena 0-3 (22-25, 21-25, 18-25): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA

by Deborah Sartori

Lucarelli (Civitanova) contro il muro di Modena, Superlega 2021/2022 volley - Foto Legavolley

La diretta testuale di Kioene Padova-Leo Shoes PerkinElmer Modena, sfida valevole per la tredicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. La formazione veneta proverà a mettere in difficoltà anche i Canarini di coach Andrea Giani. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 18 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

PADOVA – MODENA 0-3 (22-25, 21-25, 18-25)

LA CRONACA DEL MATCH

FINISCE QUI! Modena vince in tre set e blinda almeno il quarto posto a fine girone di andata! Padova davvero troppo fallosa per poter sperare di giocarsi qualcosa di importante oggi

TERZO SET – Vitelli a segno per Padova, ma poi arriva un altro errore al servizio: 16-23

TERZO SET – Pallonetto di Leal per il 12-20, partita che sembra avviarsi alla conclusione

TERZO SET – Attacco di Abdel-Aziz, che poi regala un punto a Padova pestando la linea dei nove metri al servizio: 11-18

TERZO SET – Errore di Leal, ma Modena sembra comunque in controllo: 9-16

TERZO SET – Ancora Abdel-Aziz a segno, poi Salsi sbaglia il servizio: 7-13

TERZO SET – Muro di Salsi e ace di Leal, Modena prende il largo: 10-4

TERZO SET – Ace di Abdel-Aziz, Modena nuovamente avanti 8-3

TERZO SET – Ancora un muro di Stankovic, 5-3 Modena e timeout chiamato da Cuttini

TERZO SET – 2-2 in avvio di terzo parziale, vedremo se Padova riuscirà a reagire

SECONDO SET MODENA! Tocco a muro di Padova e 25-21, si va sul 2-0 in favore degli uomini di Giani

SECONDO SET – Quindicesimo errore in battuta di Padova e set-ball Modena: 20-24

SECONDO SET – Altro muro di Padova, stavolta con Vitelli: 20-23

SECONDO SET – Murato Ngapeth, Padova prova a rientrare: 18-21

SECONDO SET – Ennesimo errore al servizio di Padova, stavolta con Bottolo: 16-21

SECONDO SET – Altro muro pesante di Stankovic, 13-18

SECONDO SET – Infrazione contro Modena, Padova prova ad accorciare: 13-16

SECONDO SET – Muro di Mazzone per il 15-10, nuovo allungo di Modena

SECONDO SET – Gran difesa di Stankovic, poi ci pensa Leal: 9-13

SECONDO SET – Padova prova a rientrare, ma arriva il punto di Stankovic per l’11-8

SECONDO SET – Stavolta Weber sbaglia, troppi errori per Padova che deve registrare l’attacco: 10-5

SECONDO SET – Sembra salire di colpi Modena, Bruno con una gran palla per Leal ed è 7-3

SECONDO SET – Ancora Weber, 3-3

SECONDO SET – 2-1 Modena in avvio di secondo set, Weber prova a scuotere Padova

PRIMO SET MODENA! – Nimir Abdel-Aziz mette a terra il pallone del 25-22!

PRIMO SET – Muro di Stankovic! 24-22 e due set point per Modena

PRIMO SET – Altro errore di Loeppky, che non sfrutta la mancata ricezione di Modena: 22-22

PRIMO SET – Sei errori a testa al servizio per le due squadre, sbaglia anche Loeppky in attacco: 19-19

PRIMO SET – Weber ancora a segno, 16-14 per i padroni di casa

PRIMO SET – Controparziale da 7-2 per Padova, qualche problema in ricezione per Modena e Weber mette il pallone dell’11-9

PRIMO SET – Tre servizi sbagliati consecutivamente da Padova, 7-4 per gli ospiti

PRIMO SET – Subito break di Modena con il servizio di Ngapeth, ma si sblocca anche Padova: 3-1

18.00 – Inizia la partita! Nimir subito a segno per Modena

17.55 – Buonasera ai lettori di Sportface, tutto pronto alla Kioene Arena per il match tra Padova e Modena che si incontrano nella tredicesima giornata della Superlega 2021/2022!