Volley, Superlega 2021/2022: Civitanova sbanca Vibo Valentia in tre set

by Deborah Sartori

Esultanza Cucine Lube Civitanova, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

La Cucine Lube Civitanova vince 3-0 (25-17, 25-19, 25-16) sul campo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Grande spettacolo al PalaMaiata, dove i padroni di casa provano ad opporsi ai cucinieri con una grande prestazione, più di quanto non dica il punteggio finale, nonostante l’infortunio di Yuji Nishida in avvio di secondo set. Gli uomini di Blengini però non si fanno sorprendere e con grande serenità si portano a casa altri tre punti importanti per la classifica. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – I cucinieri iniziano alla grande (2-6), costringendo subito i padroni di casa ad inseguire (5-8). Vibo Valentia prova a riavvicinarsi (10-12), ma la Lube è abile a rimanere in vantaggio (14-16) per poi allungare nel finale (15-19) fino alla conquista del set (17-25). Nel secondo set Civitanova riprende da dove aveva lasciato (1-3), Nishida lascia il campo per un infortunio, ma l’ingresso di Bisi al suo posto dà nuovo slancio a Vibo Valentia (5-4). I padroni di casa ricevono bene e Saitta può giocare anche con i centrali (11-9), ma qualche errore permette alla Lube di tornare avanti (15-17). Nel finale poi Civitanova prende il largo (17-21) e conquista anche la seconda frazione (19-25). Il terzo set invece è un monologo degli ospiti: la Lube inizia alla grande (2-9) e se ne va (10-20), nel finale Vibo Valentia prova a rialzare la testa (14-22) ma la Lube chiude rapidamente il set (16-25) che vale la vittoria.