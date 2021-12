Volley, programma semifinali Mondiale per Club maschile 2021: orari e diretta tv

Il programma completo delle semifinali della Mondiale per Club maschile 2021 di volley: ecco le informazioni per vedere le partite. Sono rimaste in gara quattro delle sei squadre iscritte, pronte a sfidarsi per accedere alla finalissima che assegnerà l’ambito torneo. Da una parte ci sarà il derby italiano tra Civitanova, campionessa uscente, e Trento, mentre dall’altra sarà sfida a tinte verdeoro tra Funvic Taubaté e Sada Cruzeiro. Le semifinali si svolgeranno nella serata e notte italiana tra venerdì 10 e sabato 11 dicembre. Chi accederà alla finale per il titolo e chi invece dovrà lottare per il terzo posto? Di seguito il programma, con date e orari italiani (sei ore in più rispetto al Brasile) e come vedere in diretta tv e streaming le partite.

STREAMING E TV – L’intero torneo verrà trasmesso sulla piattaforma Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Tutte le partite delle italiane saranno inoltre visibili sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati per non perdersi davvero nulla.

Venerdì 10 dicembre 2021

Ore 21.00 semifinale Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino – Diretta Sky Sport Action

Sabato 11 dicembre 2021

Ore 0.30 semifinale Funvic Taubaté-Sada Cruzeiro – Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena