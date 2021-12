Volley, Civitanova-Novosibirsk in tv oggi: orario e diretta streaming gironi Champions League 2022

by Deborah Sartori

Esultanza Cucine Lube Civitanova, Superlega 2021/2022 volley - Foto Legavolley

Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Lokomotiv Novosibirsk, sfida valevole per la prima giornata della Pool C di Cev Champions League 2021/2022 di volley maschile. I cucinieri, vincitori della massima competizione continentale per club nel 2019, vanno a caccia della vittoria da tre punti sul campo di casa per iniziare al meglio questa nuova edizione del torneo. Dall’altra parte ci sarà l’ostica formazione russa di Konstantinov, che proverà a conquistare qualche punto in trasferta. L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 1 dicembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati su Discovery +, ma anche in diretta tv su Eurosport 2. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale.