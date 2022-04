Volley, calendario gara-2 quarti di finale Playoff Superlega 2022: programma, orari e tv

Il calendario della seconda giornata dei quarti di finale dei Playoff di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Si entra nella fase calda del massimo campionato: le migliori otto squadre tornano in campo per giocarsi lo Scudetto. La capolista Perugia proverà a chiudere i giochi a Cisterna, Milano invece tenterà di ribaltare la situazione in casa contro Modena. Anche Monza proverà a tenere aperta la serie contro Civitanova, così come Piacenza con Trento. Tutte le partite saranno visibili per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, con Rai Sport che trasmetterà in diretta tv in chiaro le sfide Monza-Civitanova e Piacenza-Trento (visibili anche in streaming su Rai Play). Di seguito, il programma completo dei quarti di finale con date e orari di tutte le partite.

GARA-2 QUARTI DI FINALE

Sabato 2 aprile 2022

Ore 18.00 Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova – Diretta Volleyballworld.tv e Rai Sport



Domenica 3 aprile 2022

Ore 18.00 Top Volley Cisterna-Sir Safety Conad Perugia – Diretta Volleyballworld.tv

Ore 18.00 Allianz Milano-Leo Shoes PerkinElmer Modena – Allianz Milano – Diretta Volleyballworld.tv

Ore 18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino – Diretta Volleyballworld.tv e Rai Sport