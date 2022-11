Modena-Trento in tv: data, orario e diretta streaming finale 3° posto Supercoppa maschile 2022 volley

Inizia il conto alla rovescia per Valsa Group Modena-Itas Trentino Trento, finale per il terzo posto della Del Monte Supercoppa 2022 di volley maschile. I Canarini di Andrea Giani hanno pagato la poca costanza in semifinale, incassando una netta sconfitta in tre set contro la Lube Civitanova, ed ora vanno a caccia di riscatto. Servirà però una grande partita per superare la formazione di Angelo Lorenzetti, arresasi solamente al tie-break contro Perugia. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul terzo gradino del podio? L’appuntamento è per le ore 14.00 di martedì 1 novembre al PalaPirastu di Cagliari. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale per il terzo posto Modena-Trento della Supercoppa maschile 2022 di volley.

STREAMING E TV – La finale per il terzo posto Modena-Trento della Supercoppa maschile 2022 di volley sarà visibile in diretta in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.