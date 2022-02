LIVE – Civitanova-Vibo Valentia 3-0 (25-17, 25-17, 25-12): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA

by Deborah Sartori

Davide Candellaro (Vibo Valentia), Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

La diretta testuale di Cucine Lube Civitanova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Gli uomini di Blengini, dopo la sofferta vittoria con Trento, vogliono i tre punti contro la formazione calabrese, al momento penultima in classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di sabato 5 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CIVITANOVA – VIBO VALENTIA 3-0 (25-17, 25-17, 25-12)

IL RACCONTO DEL MATCH

GAME, SET, MATCH CIVITANOVA! La Lube travolge per 3-0 Vibo Valentia ed ottiene il successo!

TERZO SET – Sono 13 i match point per Civitanova. 24-11

TERZO SET – Match che aspetta solo di volgere al termine. Vibo Valentia sembra avere gettato la spugna, 21-10

TERZO SET – Errore di Yant, ma Simon ci mette una pezza e riporta Civitanova sul +8. 17-9

TERZO SET – I padroni di casa sembrano in totale controllo del match. Vibo Valentia deve accelerare le operazioni se vuole evitare la sconfitta. 12-8

TERZO SET – A segno Yant. Civitanova parte forte e prova a scappare. 6-2

TERZO SET – Al via il terzo parziale. Padroni di casa determinati ad archiviare la pratica al più presto.

SECONDO SET CIVITANOVA! Lucarelli firma il punto decisivo e regala alla Lube anche il secondo set, sempre per 25-17.

SECONDO SET – Errore al servizio di Simon. I padroni di casa restano però saldamente in vantaggio. 18-12

SECONDO SET – De Cecco per Simon. +4 Civitanova, 13-9

SECONDO SET – E’ vincente l’attacco di Lucarelli. 8-8

SECONDO SET – Yant ristabilisce la parità. Regna l’equilibrio in quest’avvio. 6-6

SECONDO SET – Non inquadra il campo la battuta di De Cecco. 2-2

SECONDO SET – Al via la seconda frazione!

PRIMO SET CIVITANOVA! I padroni di casa conquistano il parziale d’apertura per 25-17.

PRIMO SET – Otto set point per la Lube. 24-16

PRIMO SET – Out il servizio di Zaytsev. 20-12

PRIMO SET – Civitanova schiaccia sull’acceleratore e scappa sul +7. Sugli scudi Lucarelli, 16-9

PRIMO SET – La Lube allunga sul +3, ma gli ospiti accorciano le distanze. 9-8

PRIMO SET – Ace di Marlon Yant. 7-5

PRIMO SET – Anzani firma il punto del 4-3. Squadre che avanzano punto a punto.

PRIMO SET – Il primo punto è per i padroni di casa. 1-0

PRIMO SET – Si parte, buon divertimento!

18.15 – Amici di Sportface.it, benvenuti alla diretta testuale di Civitanova-Vibo Valentia. Ancora qualche minuto d’attesa e poi si comincia!