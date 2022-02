Volley, Superlega 2021/2022: Civitanova passeggia, travolta 3-0 Vibo Valentia

by Antonio Sepe

Esultanza Cucine Lube Civitanova, Superlega 2021/2022 volley - Foto Legavolley

La Cucine Lube Civitanova supera in tre set la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Gli uomini di Blengini, dopo la sofferta vittoria con Trento, ottengono i tre punti contro la formazione calabrese con il punteggio di 3-0 (25-17, 25-17, 25-12). Non riescono a reagire invece gli ospiti, al momento penultimi in classifica, e mai in partita quest’oggi.

CRONACA – Avvio di match piuttosto equilibrato, in cui le due squadre avanzano punto a punto e nessuna riesce a prendere il largo. A partire dal 9-8, però, Civitanova inanella un parziale di 7-1 che di fatto ammazza il set. Per Simon e compagni è dunque un gioco da ragazzi amministrare il vantaggio ed imporsi per 25-17. Si chiude con lo stesso punteggio anche la seconda frazione, in cui l’equilibrio dura un po’ più a lungo ma Civitanova fa la differenza grazie a sei punti consecutivi dal 10-9. Sugli scudi Lucarelli, che sigla anche il punto decisivo. A senso unico, infine, il terzo parziale, dove i ragazzi di Blengini partono forte sin dalle prime battute ed incrementano il proprio vantaggio in maniera significativa. Vibo Valentia prova a reagire, ma la differenza in campo è netta e c’è oggettivamente poco da fare. Alla fine sarà 25-12 il punteggio finale in favore della Lube, che agguanta la quinta vittoria di fila e resta al secondo posto.