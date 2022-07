Volley: si giocherà a Cagliari la Supercoppa di Superlega 2022

by Marzia Bosco

Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), VNL 2022 volley - Foto Zani/Fipav

Si giocherà a Cagliari la Supercoppa SuperLega 2022 di Volley. La manifestazione sarà disputata al PalaPirastu, organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Sardegna, la Regione Sardegna e il Comune di Cagliari. Sarà il primo evento ufficiale della stagione 2022/23 e si svolgerà lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre. Saranno impegnate nelle semifinali Cucine Lube Civitanova contro Modena Volley e Sir Safety Susa Perugia contro Itas Trentino. Nella giornata dell’1 novembre si giocherà invece la finale tra le due vincenti. Il presidente della FIPAV Sardegna, Eliseo Secci ha dichiarato: “Ricordo molto bene l’entusiasmo dei tifosi per la Supercoppa del 2011. Abbiamo lavorato insieme alla Lega Pallavolo Serie A e al presidente Righi per riportare le grandi squadre della SuperLega a Cagliari e siamo felici di poter aprire di nuovo le tribune del nostro Palasport a un evento di questa portata, con quattro delle più forti squadre di club del mondo”.

Il Presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, ha invece affermato: “Tra i nostri compiti c’è anche quello di portare la pallavolo e i suoi campioni in palasport dove non è facile vedere dal vivo uno show di questo livello. Abbiamo risposto con piacere, insieme ai quattro Club partecipanti, alla richiesta della Regione Sardegna e della città di Cagliari”.