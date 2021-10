Volley, Casalmaggiore-Scandicci in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022

by Deborah Sartori

Pomì Casalmaggiore 2017/2018 - Foto Filippo Rubin/Legavolleyfemminile (LVF)

Tutto pronto per VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci, sfida della prima giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. Bechis e compagne, dopo alcuni test di prestigio, sono pronte ad iniziare al meglio la stagione sul campo di casa. Scandicci però non starà a guardare e proverà a conquistare subito punti importanti. L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 10 ottobre al Pala Radi di Cremona. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILE 2021/2022

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in esclusiva su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e risultati e classifica aggiornati in tempo reale.