Preolimpico volley femminile 2023, esordio ok per gli Usa nella Pool C: Colombia battuta 3-0

Tutto facile per la nazionale statunitense femminile di volley all’esordio nella Pool C (la stessa dell’Italia) del torneo Preolimpico 2023, che mette in palio le carte olimpiche per Parigi 2024. La squadra a stelle e strisce ha battuto con un netto 3-0 (25-12, 25-12, 25-13) la Colombia che è subito imprecisa nei primi istanti di gara. A Lodz le statunitensi collezionano in apertura cinque punti di fila. Precise in ricezione e incisive in attacco, Dana Rettke e compagne lasciano le briciole alle colombiane, con Thompson e Robinson subito sugli scudi. Lo stesso punteggio di 25-12 si ripete anche nel secondo set, mentre nel terzo cambia il parziale ma non la sostanza. La Colombia si ferma a quota 13 punti, dopo che aveva tenuto l’equilibrio fino all’8-6. Undici punti per Rettke, solida al muro, mentre Thompson si ferma a quota 10.