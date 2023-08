Europei volley femminili, Antropova: “Emozionante giocare in Italia, Francia squadra completa”

“Provo un’emozione incredibile ogni volta che entro in campo e che ci troviamo con la squadra in palazzetti pieni. E giocando un europeo in Italia è ancora più bello. Sono molto felice per come stanno andando le cose e cerco di mantenere la fiducia che mi viene data”. Queste le parole di Ekaterina Antropova, l’opposta della nazionale italiana di pallavolo femminile, alla vigilia della sfida contro la Francia valida per i quarti di finale dell’Europeo di volley. “Per arrivare sempre più in alto – continua – dobbiamo mantenere il nostro ritmo e far vedere chi siamo perché quando lo facciamo siamo anche molto belle da vedere. Nella scorsa partita abbiamo dimostrato che sappiamo uscire dalle situazioni difficili e portare comunque il risultato a casa. Conosciamo la Francia e sappiamo che sono una squadra completa”.