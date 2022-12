MOVIOLA – Argentina-Francia, Dembelé su Di Maria è rigore: Messi fa 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 177

Episodio da moviola dopo ventidue minuti di Francia-Argentina, finale dei Mondiali di Qatar 2022. Gli argentini approcciano meglio alla partita e attaccano sulla fascia sinistra con uno scatenato Angel Di Maria che sterza, rientra e accelera e viene sgambettato da dietro da Dembelè. Per Marciniak non c’è nessun dubbio: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lionel Messi che spiazza Lloris e fa 1-0. In alto il video del gol.