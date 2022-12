Mihajlovic, l’annuncio del ritorno della leucemia: “Queste malattie sono bastarde” (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 78

La Leucemia era tornata a marzo. Sinisa Mihajlovic lo aveva annunciato in una conferenza stampa convocata appositamente: dopo due anni e mezzo. L’allora tecnico del Bologna aveva detto a tutti che si sarebbe assentato per un periodo ma che comunque sarebbe tornato in panchina, appena possibili, e ci tornò proprio a Venezia sul finire di campionato e poi per le ultime partite di quell’anno. E anche per le prime del campionato 2022/2023, prima dell’esonero. In alto il video.