Highlights Perugia-Renata 3-0: Mondiale per Club maschile 2022 volley (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con gli highlights di Sir Safety Susa Perugia-Volei Renata, partita valevole per la prima giornata della Pool A del Mondiale per Club maschile 2022 di volley. Gli uomini di Andrea Anastasi conquistano agevolmente la vittoria con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-16, 25-21) e staccano il pass per la semifinale. In alto le immagini salienti del match del Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, in Brasile.

