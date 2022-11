Highlights e gol Olanda-Qatar 2-0: Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 20

Gli highlights e i gol di Olanda-Qatar 2-0, match del terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Le reti di Gakpo e De Jong permettono alla squadra di Van Gaal di superare il Qatar con il punteggio di 2-0 e qualificarsi come prima del girone agli ottavi di finale. Una gara ben gestita dagli olandesi, che non hanno mai concesso occasioni da gol ai padroni di casa. Il Qatar termina il suo Mondiale a zero punti e con un solo gol realizzato.

TABELLINO E PAGELLE