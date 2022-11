Pagelle Olanda-Qatar 2-0: voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle, i voti e il tabellino di Olanda-Qatar 2-0, match del terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. La formazione di Van Gaal supera senza troppi patemi la squadra di casa e agguanta il primo posto nel girone. A sbloccare il risultato è ancora una volta Gakpo. L’attaccante del PSV segna la terza rete in altrettante partite dopo una bella combinazione con Klaassen.

Pochi minuti della ripresa è arriva il raddoppio, che porta la firma di Frankie de Jong. Depay viene trovato ancora una volta in area, ma non riesce a superare Barsham. La ribattuta del portiere finisce sul piede del centrocampista del Barcellona, che di fatti chiude la contesa. Nel finale la partita viene gestita in tranquillità e viene anche annullata la rete del 3-0 a Berghuis. Lo stesso centrocampista dell’Ajax colpisce la traversa nel recupero. L’Olanda termina la prima fase con due vittorie e un pareggio. Il Qatar saluta il suo Mondiale a zero punti e con un solo gol realizzato.

HIGHLIGHTS

Le pagelle e il tabellino di Olanda-Qatar

Olanda: Noppert 6, Timber 6, van Dijk 6.5, Ake 6, Dumfries 6, de Roon 6.5 (38′ st Koopmeiners sv), F. de Jong 7 (41′ st Taylor sv), Blind 6.5, Klaassen 7 (21′ st Berghuis 6.5), Gakpo 6.5 (38′ st Weghorst sv), Depay 6.5 (21′ st Janssen 6.5)

In panchina: Pasveer, Bijlow, De Ligt, De Vrij, Bergwijn, L. De Jong, Lang, Malacia, Simons, Frimpong.

Allenatore: Van Gaal 6.5

Qatar: Barsham 6.5; Mohammad 6.5 (40′ st Khoder sv), Pedro Miguel 6, Khoukhi 5.5, Hassan 5.5, Ahmed 6; Hatem 5.5 (40′ st Alaaeldin sv), Madibo 5.5 (20′ st Boudiaf 6), Al Haydos 5.5 (20′ st Assadalla 6); Almoez Ali 5 (20′ st Muntari 6), Afif 5.

In panchina: Alsheeb, Hassan, Waad, Salman, Muneer, Al Hajri, Abdulraheem, Gaber, Tarek.

Allenatore: Sanchez Bas 5

ARBITRO: Gassama B. (Gambia)

RETI: 26′ Gakpo, 49′ F. De Jong

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Ake

Angoli: 4-2.

Recupero: 3′ pt, 6′ st.