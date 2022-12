Highlights Conegliano-Vakifbank, finale Mondiale per club 2022 (VIDEO)

di Andrea Bellini 123

Il video con gli highlights di Conegliano-Vakifbank, sfida valida come finale del Mondiale per Club 2022 di volley femminile. Per la seconda nella propria storia, il club veneto sale sul tetto del mondo, e lo fa al termine di una partita ben gestita contro la grande ex Paola Egonu. Il risultato è abbastanza netto, con le ragazze di Santarelli che si impongono per 3-1 con i parziali di 25-18, 23-25, 25-21, 25-21. Di seguito e in alto le azioni salienti della partita.

LA CRONACA

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE