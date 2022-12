Argentina-Australia, gol di Messi: sinistro preciso e 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 6

L’Argentina passa in vantaggio. Nel match contro l’Australia, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, i ragazzi di Scaloni sbloccano una partita bloccata e noiosa e lo fanno con Lionel Messi: il sinistro del numero dieci argentino è preciso e con un rasoterra la infila in porta. Alla partita numero mille della sua carriera Messi trova il primo gol nella fase ad eliminazione diretta di un Mondiale.

