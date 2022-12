Argentina-Australia, il gol di Messi infiamma Adani: “Trasforma l’acqua in vino da lì” (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Leo Messi ha sbloccato la sfida degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Australia, mandando in visibilio Lele Adani. Il telecronista Rai ha replicato la reazione avuta in occasione della rete realizzata dalla Pulce contro il Messico. “Mille e uno màs, l’acqua in vino da quella posizione” ha gridato Adani, elogiando a più non posso Messi. Non sono mancate ovviamente le reazioni social, con alcuni utenti che hanno apprezzato ed altri meno. In alto il video della sua reazione.