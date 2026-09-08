Sinner prova il rientro: test in campo a Torino, Pechino nel mirino

Il campione azzurro, fermo per una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro e assente agli US Open, sta proseguendo la riabilitazione al J Medical. È iscritto all’ATP 500 di Pechino dal 30 settembre, con Shanghai possibile tappa successiva.

Jannik Sinner torna a mettere alla prova il ginocchio in campo. Il tennista azzurro ha svolto alcuni test allo Stampa Sporting di Torino, utilizzando la racchetta per verificare la risposta fisica durante il percorso di recupero.

Sinner è attualmente fuori dal circuito per una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro, problema che lo ha costretto anche a rinunciare agli US Open.

Sinner, riabilitazione al J Medical

In questi giorni l’altoatesino sta proseguendo il proprio iter riabilitativo al J Medical e ha iniziato a testare alcuni movimenti direttamente sul campo.

Si tratta di una fase importante nel percorso verso il ritorno alle competizioni, che resta comunque legato alla completa risoluzione dei problemi al ginocchio.

Pechino possibile torneo del rientro

Sinner è regolarmente iscritto all’ATP 500 di Pechino, in programma a partire dal 30 settembre.

Se il recupero procederà nel migliore dei modi, il torneo cinese potrebbe rappresentare il primo appuntamento del campione azzurro dopo il periodo di stop.

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Nel programma anche il Masters 1000 di Shanghai

In caso di risposta positiva del ginocchio, il programma asiatico dovrebbe proseguire anche con il Masters 1000 di Shanghai.

Le prossime settimane e i nuovi test sul campo saranno quindi decisivi per capire se Sinner potrà confermare la trasferta in Asia e tornare ufficialmente nel circuito.

Domenica a Monza per Antonelli

Prima di tornare al lavoro a Torino, Sinner aveva trascorso la domenica a Monza in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, dove aveva seguito e sostenuto l’amico Andrea Kimi Antonelli.

Ora l’attenzione torna completamente sul recupero fisico, con Pechino come primo obiettivo possibile sulla strada del rientro.