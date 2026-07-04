Atletica, Campionati italiani Under 20: Doualla e Inzoli brillano, gli highlights

A Caorle ha preso il via la 1° giornata dei Campionati italiani Under 20 con 1280 atleti in gara e 21 titoli nazionali in palio.

Sfide accese nei 100 metri e nelle corse di fondo

Nei 100 metri Kelly Doualla vince la finale in 11.44 senza forzare. La velocista di 16 anni del Cus Pro Patria Milano si impone dopo aver controllato batterie in 12.17 e semifinali in 11.91 con vento contrario. Dietro si piazza Carlotta Suppini in 11.64, mentre Chiara Rognoni chiude al 3° posto in 11.93.

Tra gli uomini Daniele Orlando bissa il titolo dell’anno scorso vincendo in 10.50 controvento, davanti a Edwin Fermin Galvan con 10.59 e Francesco Pagliarini con 10.63.

I 5000 metri maschili si risolvono al fotofinish: Alessandro Santangelo batte il campione uscente Omar Fiki per solo 1 centesimo, bloccando il cronometro a 14:39.50 rispetto al 14:39.51 dell’avversario. Al 3° posto si classifica Marsel Provenziani con 14:45.56.

Tra le donne Sofia Ferrari si impone in 17:05.00 superando Viola Paoletti e Mimosa Miari Fulcis. Nei 1500 metri maschili, Alessandro Casoni vince in 3:53.30 superando in volata Valerio Ciaramella e Alessio Perna. Al femminile Giulia Colarieti conquista l’oro in 4:31.72 precedendo Margherita Vedovato e Cristina Morelli.

I verdetti dei concorsi tra salti e lanci sul campo

Sulle pedane dei salti Daniele Inzoli vince il titolo del lungo con la misura di 7,78 al 3° tentativo, dopo 2 nulli consecutivi. Moise Piasente conquista l’argento con 7,48, superando il campione indoor Maximilian Springeth fermo a 7,40.

Nell’alto Iacopo Storai centra la doppietta stagionale superando l’asticella a 2,10 alla 3° prova. Matteo Maranini ottiene il 2° posto a 2,06 davanti ad Alberto Marzola, mentre esce subito di scena il capolista stagionale Luca Di Benedetti a 1,90.

Passando ai lanci, Anita Nalesso si conferma nel peso femminile con un ottimo 16,56, staccando nettamente Elettra Bernardis a 14,69 e Iris Lazzari a 13,56. Tra gli uomini Enrico Galloni vince la gara con un lancio da 63,37 eseguito al 4° turno, precedendo Riccardo Asperges con 63,12 e Spartaco Cattapan con 59,80.

Nel giavellotto si registra un arrivo a pari misura a quota 43,85, dove Hannah Thaler vince grazie al 2° miglior lancio su Marta Riva, con Sara Nardelli 3° a 43,12.

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