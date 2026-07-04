Tiro a Volo, ISSF Word Cup a Lonato del Garda: inaugurazione e calendario

Oggi a Lonato del Garda inizia ufficialmente la Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo con 603 atleti da 81 nazioni. L’evento unisce le gare internazionali a una suggestiva e inedita cerimonia inaugurale.

Lo spettacolo inaugurale incrocia 3 sport olimpici

La kermesse sportiva prende il via oggi, sabato 4 luglio, alle 21:00 con la cerimonia di apertura intitolata Oltre il gesto.

L’evento inaugurale va in onda in diretta su Tiro a Volo Tv tramite la nostra piattaforma SportFace. Lo spettacolo mette in dialogo il tiro a volo con la ginnastica ritmica e la scherma per esaltare pienamente l’artisticità del movimento sportivo.

Alla realizzazione dello show ha contribuito direttamente l’Aeronautica Militare con il 5 Reparto Comunicazione guidato dal generale Urbano Floreani. In rappresentanza dei gruppi militari salgono sul palcoscenico atleti azzurri di altissimo livello. Per la ginnastica ritmica partecipano Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Agnese Duranti, mentre per la scherma intervengono Federica Isola e Matteo Tagliariol. Questo momento di apertura celebra le affinità tra discipline diverse, unendo la precisione della scherma alla destrezza della ritmica. Se le premesse organizzative verranno rispettate, il pubblico assisterà a uno show indimenticabile e ricco di significati morali.

QUI TROVI LA CERIMONIA IN DIRETTA

Il calendario completo delle sfide in pedana

Da domani programma sportivo al Trap Concaverde entra nel vivo con le attese competizioni di Skeet.

Domenica 5 e lunedì 6 luglio i tiratori affrontano 50 piattelli al giorno, sia in ambito maschile sia femminile.

Martedì 7 luglio la gara si conclude con gli ultimi 25 piattelli e le relative finali, trasmesse in diretta su Rai Sport alle 16:30 per le donne e alle 18:00 per gli uomini.

Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio i convocati della specialità Trap svolgono le prove libere e ufficiali, prima di iniziare la propria competizione venerdì 10 luglio con 75 piattelli.

Sabato 11 luglio la Fossa Olimpica assegna le medaglie individuali dopo gli ultimi 50 bersagli e gli atti conclusivi, previsti sempre alle 16:30 e alle 18:00.

Domenica 12 luglio l’impianto bresciano ospita la gara Trap Mixed Team, con le sfide per le medaglie fissate per le 16:30. Il sipario calerà in via definitiva il 13 luglio.

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