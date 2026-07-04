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Federazioni Tiro a volo

Tiro a Volo, ISSF Word Cup a Lonato del Garda: inaugurazione e calendario

Antonio Lauro
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Loris Fiorotto FITAV Tiro a Volo
Loris Fiorotto - Credit FITAV

Oggi a Lonato del Garda inizia ufficialmente la Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo con 603 atleti da 81 nazioni. L’evento unisce le gare internazionali a una suggestiva e inedita cerimonia inaugurale.

Lo spettacolo inaugurale incrocia 3 sport olimpici

La kermesse sportiva prende il via oggi, sabato 4 luglio, alle 21:00 con la cerimonia di apertura intitolata Oltre il gesto.

L’evento inaugurale va in onda in diretta su Tiro a Volo Tv tramite la nostra piattaforma SportFace. Lo spettacolo mette in dialogo il tiro a volo con la ginnastica ritmica e la scherma per esaltare pienamente l’artisticità del movimento sportivo.

Alla realizzazione dello show ha contribuito direttamente l’Aeronautica Militare con il 5 Reparto Comunicazione guidato dal generale Urbano Floreani. In rappresentanza dei gruppi militari salgono sul palcoscenico atleti azzurri di altissimo livello. Per la ginnastica ritmica partecipano Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Agnese Duranti, mentre per la scherma intervengono Federica Isola e Matteo Tagliariol. Questo momento di apertura celebra le affinità tra discipline diverse, unendo la precisione della scherma alla destrezza della ritmica. Se le premesse organizzative verranno rispettate, il pubblico assisterà a uno show indimenticabile e ricco di significati morali.

QUI TROVI LA CERIMONIA IN DIRETTA

Loris Fiorotto FITAV Tiro a Volo

Tiro a Volo, ISSF Word Cup a Lonato del Garda: inaugurazione e calendario

Il calendario completo delle sfide in pedana

Da domani programma sportivo al Trap Concaverde entra nel vivo con le attese competizioni di Skeet.

Domenica 5 e lunedì 6 luglio i tiratori affrontano 50 piattelli al giorno, sia in ambito maschile sia femminile.

Martedì 7 luglio la gara si conclude con gli ultimi 25 piattelli e le relative finali, trasmesse in diretta su Rai Sport alle 16:30 per le donne e alle 18:00 per gli uomini.

Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio i convocati della specialità Trap svolgono le prove libere e ufficiali, prima di iniziare la propria competizione venerdì 10 luglio con 75 piattelli.

Sabato 11 luglio la Fossa Olimpica assegna le medaglie individuali dopo gli ultimi 50 bersagli e gli atti conclusivi, previsti sempre alle 16:30 e alle 18:00.

Domenica 12 luglio l’impianto bresciano ospita la gara Trap Mixed Team, con le sfide per le medaglie fissate per le 16:30. Il sipario calerà in via definitiva il 13 luglio.

Federazione Italiana Tiro a Volo

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