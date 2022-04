Volley, Conegliano-Monza in tv domani: canale, orario e diretta streaming gara-1 Finale Scudetto A1 Femminile 2022

by Deborah Sartori

Conegliano-Monza, Champions League 2021/2022 volley - Foto Cev

Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano-Vero Volley Monza, gara-1 della Finale Scudetto dei Playoff Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. Le Pantere di Santarelli, dopo aver superato a gara-2 Scandicci, vogliono iniziare al meglio la serie di Finale per confermarsi Campionesse d’Italia. Le brianzole di Gaspari, che hanno superato Novara a gara-3 in un’autentica battaglia, vogliono continuare a sognare dopo aver agguantato la loro prima storica finale. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 30 aprile al Pala Verde di Villorba di Treviso. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale.