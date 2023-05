Ucraina, Shevchenko tuona: “Atleti russi fuori da tutte le competizioni sportive”

“La guerra continua e ogni giorno muoiono persone, muoiono bambini. È davvero difficile ma sono molto orgoglioso del mio Paese e della mia gente. Anche dell’esercito, del modo in cui combatte e si difende, in generale di come l’Ucraina combatta per la democrazia”. Queste le parole di Andriy Shevchenko a L’Equipe in merito alla guerra Russia-Ucraina che sembra non finire mai: “Ho chiarito la mia posizione all’inizio della guerra. Per me gli atleti russi e bielorussi non dovrebbero poter partecipare ad alcuna competizione in nessuna parte del mondo, finché la guerra non sarà finita. Non parlo solo di Olimpiadi. Mentre parliamo, stanno uccidendo la mia gente, muoiono bambini. Noi stiamo combattendo per la nostra sopravvivenza, per mantenere il nome dell’Ucraina, la nostra identità, la nostra lingua”.