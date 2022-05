Trevisan-Bronzetti in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2022

by Antonio Sepe

Martina Trevisan, Internazionali d'Italia 2022 Roma - Foto Ray Giubilo

Martina Trevisan affronterà la connazionale Lucia Bronzetti nella semifinale del torneo Wta 250 di Rabat 2022. Dopo la splendida vittoria ai danni di Muguruza, la giocatrice toscana si è ripetuta ed ha superato in due set l’olandese Rus. A separarla dalla finale ci sarà ora la sua amica Lucia Bronzetti, con cui poche settimane fa ha giocato in doppio in BJK Cup. L’allieva di coach Piccari ha vinto uno splendido match al tie-break del terzo set contro la più quotata Parrizas-Diaz, terza testa di serie del tabellone. Trevisan e Bronzetti non si sono mai affrontate a livello Wta, pertanto si tratterà di un derby inedito.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

IL TABELLONE

IL MONTEPREMI

Trevisan e Bronzetti scenderanno in campo nella giornata di venerdì 20 maggio come secondo match a partire dalle ore 13:00 (al termine dell’altra semifinale, che vede impegnate Liu e Sharma). La diretta televisiva dell’evento sarà affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida di ottavi di finale tra Trevisan e Bronzetti. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori e li accompagnerà attraverso news ed approfondimenti per tutto l’arco del torneo marocchino.