Telecronaca Prime Video su Tv 8: ecco perché, chi commenta Milan-Inter

L’attesa è finita. Questa sera, con fischio d’inizio alle ore 21, comincia Milan-Inter: la semifinale di Champions League 2022/2023. A San Siro si disputa la prima delle due sfide che vale l’accesso alla finalissima di Istanbul del prossimo 10 di maggio. Una partita che doveva essere trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video, come da bando diritti tv che prevede che Prime possa trasmettere la miglior partita del mercoledì dalla prima giornata della fase a gironi sino alle semifinali di ritorno. Ma in questo caso entra in gioco la legge dello stato italiano: le semifinali e le finali di Champions League ed Europa League, con squadre italiane in campo, devono essere trasmesse anche in chiaro visto che sono eventi di rilevanza nazionale. Ragion per cui Prime Video ha trovato un accordo con Sky: Milan-Inter verrà trasmessa anche su Tv8 ma con lo studio pre e post partita e la telecronaca del match firmata dai talent di Prime Video. Dunque nel pre e nel post ci sarà la squadra capitanata da Giulia Mizzoni con grandissimi ospiti, mentre a commentare l’incontro saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Anche su Tv 8.