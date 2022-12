Start list slalom gigante maschile lunedì Alta Badia 2022: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list dello slalom gigante maschile dell’Alta Badia 2022, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Il primo azzurro a scendere sarà Luca de Aliprandini con il numero 14, seguito da Della Vite con il 26, Borsotti con il 28 e Maurberger con il 30. Più indietro gli altri italiani. Di seguito la start list completa.

1 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

2 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

3 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR –

4 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

5 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

6 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

7 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

8 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

9 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

10 SCHMID Alexander 1994 GER Head

11 MURISIER Justin 1992 SUI Head

12 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

13 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

14 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Salomon

15 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

16 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

18 READ Erik 1991 CAN Atomic

19 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

20 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Head

21 LEITINGER Roland 1991 AUT Salomon

22 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

23 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

24 FORD Tommy 1989 USA Head

25 VERDU Joan 1995 AND Head

26 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

27 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Head

28 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

29 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

30 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

31 CRAWFORD James 1997 CAN Head

32 LUITZ Stefan 1992 GER Head

33 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic

34 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer

35 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

36 LAIDLAW Harry 1996 AUS Voelkl

37 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

38 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

39 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

40 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

41 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

42 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

43 McLAUGHLIN Brian 1993 USA VOELKL

44 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

45 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

46 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

47 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

48 STEFFEY George 1997 USA Voelkl

49 TORSTI Samu 1991 FIN Head

50 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

51 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

52 RAPOSO Charlie 1996 GBR

53 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

54 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

55 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

56 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

57 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

58 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

59 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

60 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

61 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

62 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

63 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

64 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

65 PARAND Loevan 1999 FRA Fischer

66 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic