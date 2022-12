Slittino, Zoeggeler convoca 14 azzurri per le tappe in Canada e Stati Uniti

E’ tempo di tornare a gareggiare per la squadra azzurra di slittino su pista artificiale, reduce da un bell’esordio in Coppa del mondo ad Igls. Per la doppia tappa oltreoceano, nello Utah, a Park City, e in Canada, a Whistler, il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato quattordici atleti. Di seguito l’elenco completo, che vede molti big della specialità: Dominik Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Leon Felderer, Emanuel Rieder, Leon Felderer, Ludwig Rieder, Lukas Gufler, Fabian Malleier, Patrick Rastner, Emanuel Rieder, Nina Zoeggeler, Marion Oberhofer, Sandra Robatscher, Verena Hofer e Andrea Voetter. Lo staff tecnico sarà invece formato da Kurt Brugger, Oswald Haselrieder, Juris Sics, Matthias Schnitzer e Jan Wallnofer, oltre a Zoeggeler.