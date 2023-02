Slittino, CdM Winterberg 2023: Voetter e Oberhofer chiudono la stagione con un terzo posto

A Winterberg è iniziata l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 di slittino, con le due gare relative ai doppi. Andrea Voetter e Marion Oberhofer, già vincitrici della Coppa di specialità, non sono riuscite a chiudere la loro stagione con la ciliegina sulla torta, piazzandosi in terza posizione nella gara odierna. Ad imporsi sono state le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp con un tempo totale di 1:28.169. Dietro di loro le tedesche Degenhardt e Rosenthal a +0.339, mentre sul terzo gradino del podio le due azzurre a +0.385. Sesta piazza per l’altra coppia tricolore formata da Nadia Falkensteiner e Annalena Huber.

Niente podio azzurro invece dalla prova maschile, in cui Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner si son dovuti accontentare della quarta posizione finale. Una gara decisa sul filo di lana, in cui gli azzurri sono arrivati solamente a +0.172 dalla testa. Doppietta tedesca, con in prima posizione Wendl/Arlt e in seconda Eggert/Benecken. Il primo duo si aggiudica anche la coppa di specialità. Terzi gli austriaci Gatt e Schoepf. Al nono posto gli altri due azzurri Ludwig Rieder e Patrick Rastner.