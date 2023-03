Sinner-Djere in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Jannik Sinner sfiderà Laslo Djere nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. L’azzurro dopo la semifinale raggiunta a Indian Wells vuole proseguire il suo bell’inizio di stagione e continuare a dare continuità ai suoi risultati. Jannik vuole anche dimenticare lo sfortunato epilogo della passata edizione del torneo, quando fu costretto a ritirarsi dopo pochi games nel suo match di quarti di finale contro Francisco Cerundolo a causa delle vesciche. Questa volta l’allievo di Vagnozzi e Cahill invece arriva a Miami con altre certezze sia a livello tennistico che fisico. Nel corso della sua carriera Djere è avanti 2 a 1 nei precedenti, ma le due vittorie risalgono al 2019/2020 e furono ottenute sul rosso, certamente la superficie sulla quale si esprime al meglio. Lo scorso anno invece Jannik vinse in due set sul veloce outdoor di Indian Wells.

Sinner e Djere scenderanno in campo venerdì 24 marzo ad orario non ancora comunicato. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri dalla Florida tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il tennista serbo. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.