Silvia Salis sul taxi a Genova: “Rifiutato il bancomat, il conducente mi ha detto che è finita la pacchia”

di Redazione 3

“Finita la pacchia delle banche”. Così un tassista ha risposto all’ex martellista italiana, e vice presidente vicario del Coni, Silvia Salis, che ha raccontato l’accaduto su Instagram: “Genova, taxi verso aeroporto: vedo il Pos e quindi chiedo di pagare con il bancomat i 32 euro mi dice di no. Che ora lui non è più obbligato ‘che è finita la pacchia delle banche’ che a lui servono i contanti. Di fronte alle mie obiezioni ha iniziato a urlare contro con arroganza che ora lui può fare come vuole”.